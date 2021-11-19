Общество

Заслуженный врач России: Коронавирус способен вызывать бесплодие

Коронавирус способен вызывать бесплодие, в отличие от вакцины. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на слова заслуженного врача России, члена комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого.

Эксперт отметил: многократные исследования доказали, что вакцины не влияют на фертильную функцию у мужчин и женщин.

«У нас такое исследование проводили, например, в центре Кулакова. А вот сам коронавирус способен вызвать бесплодие. Особенно сильно он воздействует на сперматозоиды у мужчин», - предупредил врач.

Владимир Круглый подчеркнул, что вакцинация как раз предохраняет от нарушения репродуктивной функции.