Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века» — рассказали в госкорпорации.
Также в «Роскосмосе» отметили, что затемнение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.
Затмение продлится 3 часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 по московскому времени. Причем максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.
Наибольшая — практически полная фаза затмения (0,97) — может наблюдаться в забайкальских регионах, а его окончание — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.
При этом посмотреть, как небесное светило попадает в тень другого, в большинстве регионов России жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.