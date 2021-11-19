Общество

Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века» — рассказали в госкорпорации.

Также в «Роскосмосе» отметили, что затемнение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Затмение продлится 3 часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 по московскому времени. Причем максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

Наибольшая — практически полная фаза затмения (0,97) — может наблюдаться в забайкальских регионах, а его окончание — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

При этом посмотреть, как небесное светило попадает в тень другого, в большинстве регионов России жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.