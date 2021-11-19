Общество

Учащиеся псковского СИЗО помогли исполнить детские мечты

Учащиеся вечерней школы при псковском СИЗО получили благодарственные письма за помощь Детскому фонду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«На добровольные пожертвования от неравнодушных граждан удалось собрать средства нуждающимся семьям и интернатным учреждениям области, а также исполнить мечты детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - отметили в ведомстве.

Классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева поблагодарила участников акции. «Такие поступки — проявление человеколюбия к ближнему. Об этом никогда не надо забывать», - сказала она.