Общество

В Пскове озеленяют двор усадьбы Беклешева

Внутренний двор усадьбы Беклешева озеленяют в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В субботнике сегодня, 19 ноября, приняли участие исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, и. о. заместителя главы администрации города Павел Волков, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристина Кобызь, а также подрядчики.

Поскольку благоустройство территории, прилегающей к усадьбе, не вошло в проект реконструкции дома по программе «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии», деньги на эти работы привлекли в рамках проекта «Зеленые города будущего».

На территории усадьбы сегодня высадят ель высотой 3,5 м и 226 кустов кизильника для создания живой изгороди.

«Озеленение - это одно из тех направлений, которые мы активно развиваем и будем продолжать развивать дальше», - отметил Борис Елкин.

Борис Елкин также обратил внимание, что на территории усадьбы находится аварийное дерево, которое необходимо спилить.