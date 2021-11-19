Общество

«Науки юношей питают»: оды Ломоносова вспомнили псковские курсанты

Литературный вечер «Науки юношей питают» состоялся в Псковском филиале академии ФСИН. Мероприятие посвятили юбилею Михаила Ломоносова, основоположника российской фундаментальной науки, выдающегося просветителя, государственного и общественного деятеля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Обучающиеся выступили с докладами, связанными с научными открытиями Михаила Ломоносова, а также с его литературным творчеством. Крупнейший поэт XVIII века, он стал создателем русской оды философского и высокого гражданского звучания. Михаил Ломоносов — автор поэм, поэтических посланий, трагедий и сатир.

Затем среди участников мероприятия провели литературную викторину.

Организатором вечера выступило научное общество совета самоуправления курсантов и студентов совместно с библиотекой Псковского филиала академии.