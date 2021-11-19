«Особое мнение»: Экс-губернатор Михайлов о закручивании гаек, поствыборном раскладе и QR-коде

Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках

В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Еще семь человек умерли от коронавируса в Псковской области