Общество

Места проведения новогодних ярмарок определили в Пскове

Новогодние ярмарки пройдут в Пскове в нескольких локациях города. Об этом сообщил исполняющий полномочия городской администрации Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы планируем в этом году проводить новогодние ярмарки, чтобы у жителей была возможность насладиться пространствами, которые будут специально для этого созданы, а также получить новогоднее настроение», - сказал Борис Елкин.

По его словам, ремесленная ярмарка с собственной продукцией псковских производителей развернется на улице Пушкина. В настоящее время администрация Пскова принимает заявки от индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, чтобы обговорить с ними возможность участия в мероприятии. Таким образом, власти берут на себя обязанности по подготовке пространства и привлечению производителей.

«Также ярмарка пройдет, вероятнее всего, на парковке рядом с магазином "Зенден". Там можно будет приобрести самую разную продукцию — от продуктов до одежды. Дополнительно планируем развернуть ремесленную ярмарку на территории регионального Туристского информационного центра, людей туда будем стараться пускать дозированно», - рассказал Борис Елкин.

Он также добавил, что вход на ярмарки будет свободным, поскольку проходить они будут на улице. «Но мы понимаем, что у нас остается еще более месяца, коронавирусные ограничения могут за это время измениться, поэтому более точную информацию о допуске туда мы озвучим позже», - пояснил исполняющий полномочия городской администрации.