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Общество

Парламентская молодежь России и Белоруссии собралась в Пскове

19.11.2021 14:33|ПсковКомментариев: 0

Совет Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и совет Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели совместное заседание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Мероприятие прошло в дистанционном формате, но несколько участников встречи смогли пообщаться лично – председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Дмитрий Матюшенков приехал в Псков с двухдневным рабочим визитом. Гостю было предоставлено право вести совместное заседание.

«Очень важно, что в это непростое время, когда бушует пандемия коронавирусной инфекции, представители молодежных парламентов смогли собраться вместе, чтобы на одной площадке договориться о взаимодействии, совместной реализации проектов и общих законотворческих инициативах, которые будут направлены на развитие регионов Союзного государства и улучшение качества жизни нашей молодежи», - сказал, открывая заседание, Дмитрий Матюшенков.

От лица депутатов областного Собрания представителей молодежи из двух дружественных государств поприветствовал вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. «Псковская область является одним из трех субъектов РФ, которые имеют общую границу с Республикой Беларусь. Мы братские народы и, конечно, взаимодействие у нас очень тесное. У нас большой спектр мероприятий, которые реализуются в рамках соглашений о сотрудничестве, подписанными между нашей областью и регионами Беларуси. Уверен, контакты на уровне молодежи создадут почву для новых проектов», - обратился к участникам совместного заседания заместитель председателя Собрания и пожелал содержательной, результативной работы.

 

В рамках рабочей повестки участники заседания поделились своим опытом в организации работы парламентских молодежных объединений и реализации интересных молодежных инициатив. Представители Белоруссии рассказали о деятельности по сохранению исторической памяти на территории Союзного государства, а также о развитии киберспорта и экологического туризма. Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова представила коллегам информацию о самых заметных проектах и акциях псковской молодежи. Член молодежного парламента Антон Никулин рассказал, как в Псковской области развивается территориальное общественное самоуправление.

Итогом совместного заседания стало решение о заключении соглашения о сотрудничестве между Молодежной палатой при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Подписание документа состоится 19 ноября на заключительном заседании действующего состава Молодежного парламента

Теги: #псковское областное собрание #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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