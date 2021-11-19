Новые вышки мобильной связи заработали в деревнях Псковской области

Недавно установленная вышка мобильной связи заработала в деревнях Жадрицы, Дубровы и Стехново Новоржевского района в тестовом режиме. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в Instagram.
Кроме того, вчера, 18 ноября, заработала вышка в деревне Ларино Островского района.
«Безусловно, строительство новых базовых станций – положительный факт. Однако, до того момента, когда в округе №9 и во всей Псковской области не будет проблем со связью и интернетом, еще далеко», - подчеркнул парламентарий.
Депутат добавил, что вопрос стоит на контроле. «Обнадеживает, что уже принятый пакет поправок "Единой России" к проекту бюджета страны на 2022 год предполагает увеличение финансирования на обеспечение связью небольших населенных пунктов», - заключил Армен Мнацаканян.