Общество

Новые вышки мобильной связи заработали в деревнях Псковской области

Недавно установленная вышка мобильной связи заработала в деревнях Жадрицы, Дубровы и Стехново Новоржевского района в тестовом режиме. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в Instagram.

«Почувствовали ли местные жители улучшение качества связи? Пока не факт. Причина в том, что люди привыкли пользоваться услугами другого оператора, не того, который установил вышку. В этой ситуации, как пояснил исполняющий обязанности руководителя регионального управления цифрового развития Виталий Рахманов, отвечая на мой вопрос в ходе парламентского часа на минувшей сессии Собрания, выход только один: менять оператора. Хорошо, что сейчас есть возможность оставить прежний номер телефона. К сожалению, пока только так. На фоне перебоев со связью, скажем так, это меньшее из зол», - отметил Армен Мнацаканян.

Кроме того, вчера, 18 ноября, заработала вышка в деревне Ларино Островского района.

«Безусловно, строительство новых базовых станций – положительный факт. Однако, до того момента, когда в округе №9 и во всей Псковской области не будет проблем со связью и интернетом, еще далеко», - подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что вопрос стоит на контроле. «Обнадеживает, что уже принятый пакет поправок "Единой России" к проекту бюджета страны на 2022 год предполагает увеличение финансирования на обеспечение связью небольших населенных пунктов», - заключил Армен Мнацаканян.