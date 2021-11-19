Общество

Финал конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» покажут в телевизионном эфире

Телевизионную версию большого финала конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» покажут сегодня, 19 ноября, в эфире телеканала «Первый псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«В программе зрители смогут увидеть основные конкурсные выходы участниц, познакомиться с ними и услышать оглашение результатов конкурсных испытаний финалисток», - пояснили организаторы конкурса красоты.

Программа выйдет в эфир в 22.30. Повтор видеоверсии финала запланирован на субботу, 20 ноября, в 11.30.