Общество

Псковский «Кванториум» проведет пятидневный фоточеллендж

Детский технопарк «Кванториум Псков» приглашает всех желающих старше 12 лет принять участие в пятидневном фоточеллендже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: пресс-служба технопарка

Конкурс пройдет с 23 по 28 ноября. Партнерами мероприятия выступают креативное пространство «Лофт», молодежный центр Пскова, центр науки и спорта «Без предела».

Начиная с первого дня челленджа в официальной группе детского технопарка будут появляться темы для фотографий. Задача участников - в течение суток сделать снимок и выложить его на свою личную страницу под определенным хештегом. Работы будет оценивать жюри, состоящее из фотографов, дизайнеров и других специалистов.

«Будут ли сделаны работы на профессиональную камеру или обычный смартфон, не имеет никакого значение. Главное - это креативный взгляд на тему», - отметили организаторы.

Авторы лучших работ получат подарки от организаторов и спонсоров мероприятия. С подробными правилами можно ознакомиться в группе детского технопарка.

Напомним, конкурс пройдет второй раз. В прошлом году он собрал более 70 участников из Пскова и области. Участники делали снимки на темы «Причина остаться дома», «Город говорит», «Другая реальность», «Геометрия».