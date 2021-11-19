Школьница из Пскова представила в «Артеке» вариант наставничества для учащихся

Дочь начальника отделения кадров управления Росгвардии по Псковской области Татьяны Евлампиевой Анастасия приняла участие в финале всероссийского проекта «Большая перемена», который прошел в «Артеке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии предложила новую форму взаимодействия школьников. Идею девятиклассница изложила в своем кейсе, который представила в номинации «Твори добро!», после чего и вышла в финал конкурса.
Финалистка «Большой перемены» отметила, что идея проекта пришла ей спонтанно: девушке захотелось развить взаимодействие старших и младших классов в школе. При этом администрация учреждения ее поддержала.