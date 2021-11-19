Общество

МЧС предупреждает псковичей о сильном ветре 20 ноября

О сильном ветре предупредили жителей Псковской области завтра, 20 ноября. О неблагоприятном погодном явлении сообщил Псковский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается ветер западного и северо-западного направлений. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Жителей Псковской области призвали быть внимательными и осторожными.

Напомним, циклон «Ульрих» несет в центральную Россию шквалистый ветер и аномальное количество мокрого снега и дождя. Филиалы «Россети Северо-Запад» в Вологодской, Новгородской и Псковской областях работают в режиме повышенной готовности.