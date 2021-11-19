Общество

Паб «Старый лис» угостит псковичей фирменным напитком на трансляции матча «Спартак» - «Наполи»

Паб «Старый лис» приглашает псковичей-футбольных болельщиков посмотреть матч «Спартак» - «Наполи», который состоится в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок начнется 24 ноября в 18.30.

Как сообщили в заведении, во время трансляции болельщиков после каждого гола, забитого в ворота итальянского клуба, угостят фирменным напитком производства «Савицкий и сыновья», удостоенного золотого медали в Сочи. Трансляция будет вестись на одном из самых больших экранов города.

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Добавим, что за историю встреч 10 последних лет был только один матч между этими клубами, который закончился победой россиян (3:2). Спортивные эксперты считают, что в предстоящей игре болельщиков ждет много голов и эмоциональная развязка, «Спартак», как минимум, не проиграет, но это будет сделано с огромнейшим трудом ввиду мощнейшей атаки соперника. Фанаты надеются, что родные стены помогут россиянам выстоять.