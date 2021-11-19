Общество

Онлайн-поздравление матерей организуют в Дедовичском районе

Онлайн-поздравление с Днем матери прозвучат от детей в рамках конкурса «Спасибо маме говорю» в Дедовичском районе 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном центре досуга.

Фото здесь и далее: МБУК «Дедовичский районный центр досуга»

Детям предоставляется возможность выразить слова благодарности и признательности человеку, который подарил жизнь. Для этого ребенку необходимо записать видео, где он читает стихотворение о маме, и прислать его на WhatsApp по номеру телефона: 8-900-993-86-74. При этом нужно указать имя и фамилию участника, название стихотворения и автора, уточнили организаторы.

Видеоматериалы можно присылать до 26 ноября включительно. Голосование за лучшее поздравление пройдет 28 ноября в социальной сети «ВКонтакте» в группе центра.

В праздничный день пройдет онлайн-поздравление, а 29 ноября определят трех победителей.

«Конкурс направлен на развитие творческих способностей у детей, формирование культуры речи, проявление любви к матери», - добавили организаторы.