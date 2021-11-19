Общество

Профсоюзу «Псковжилстроя» рассказали о положенных гарантиях

Профсоюзы провели общее собрание с коллективом АО СЗ «Псковжилстрой», где ранее была создана первичная профсоюзная организация, вошедшая в состав Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома профсоюза.

Коллектив организации пригласил на встречу руководителя Псковского обкома профсоюза Игоря Иванова, а также представителей Псковского облсовпрофа – руководителя инспекции труда Наталью Лепаловскую и заместителя заведующего отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Наталью Мандзибуру.

Профсоюзное руководство довело для членов профсоюза информацию о правовых аспектах в области охраны труда, гарантиях для членов профсоюза и социальной поддержке в сфере санаторно-курортного обеспечения. Коллектив всецело поддержал профсоюзное направление и полностью готов вступить в ряды профобъединения, отметили в пресс-службе обкома профсоюза.