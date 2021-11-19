Общество

Псковская таможня напомнила правила перевозки животных через границу

О необходимости декларирования в письменной форме домашних животных при перемещении через границу напомнила Псковская таможня. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-секретарь ведомства Наталья Князева.

В пассажирской таможенной декларации владелец указывает дополнительные сведения: кличку животного, породу, окрас, отличительные внешние признаки, идентификационные номера (татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и другое) при наличии, дату и номер документа, подтверждающего соблюдение ограничений, а также наименование органа, выдавшего такой документ.

«Каждое животное ввозится на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при наличии разрешения на ввоз и/или ветеринарного сертификата. Разрешение выдается государством, на территорию которого животное ввозится. Ветеринарный сертификат - страной, из которой ввозится животное, если не имеется других установленных требований стран ЕАЭС» - пояснила начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Псковской таможни Елена Прохорова.

На территорию ЕАЭС допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования, в количестве не более двух голов, без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении международного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. При ввозе из третьих стран переоформление международного паспорта в стране назначения на ветеринарный сопроводительный документ не нужно.

При вывозе из ЕАЭС домашних животных необходимо учесть ветеринарные требования той страны, куда будет ввозиться животное и заблаговременно оформить ветеринарные сопроводительные документы в соответствии с требованиями страны назначения.

Актуальные сведения по перемещению домашний животных размещены на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в разделе «Ввоз/Вывоз/Транзит» - Для владельцев животных - компаньонов.

Для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включены многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Псковской таможни:

российско-латвийская граница: МАПП Бурачки, МАПП Убылинка, ЖДПП Посинь, ЖДПП Скангали;

российско-эстонская граница: МАПП Шумилкино, ЖДПП Печоры-Псковские.

В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем, перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, через эти пункты пропуска не допускается.

МАПП Шумилкино включен в перечень пунктов пропуска, в которых ветеринарный контроль товаров осуществляется должностными лицами таможенных органов.

При вывозе из ЕАЭС домашних животных ветеринарные сертификаты в пункте пропуска МАПП Шумилкино не оформляются, в связи с чем, ветеринарные сопроводительные документы на животных следует оформлять заблаговременно в территориальном управлении Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находится субъект РФ, из которого вывозятся животные за рубеж.

Для получения консультаций по вопросам ввоза/вывоза животных через пункты пропуска, расположенные в Псковской области, следует обращаться в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора: (812) 252-23-25, (812) 300-83-33, (8112) 33-12-20).