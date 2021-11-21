Общество

Цифровое будущее: куда податься с гуманитарным образованием

В Компьютерной академии «ШАГ» разработали курсы для творческих личностей и до 30 ноября предоставляют скидку 20% всем поступившим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

«Бытует мнение, что добиться успеха в IT-индустрии могут только технари. Физика, математика, информатика — это базовые науки, изучение которых позволит стать айтишником. А как же люди творческие, с гуманитарным складом ума? Им недоступно цифровое будущее? Вовсе нет! Компьютерная академия «ШАГ» предлагает три основных направления для людей категории 15+ в Пскове: разработка программного обеспечения, разработка и продвижение web-проектов, компьютерная графика и дизайн», - сказали в организации.

Абитуриенты академии чаще всего задают вопрос: «какой курс выбрать, какая профессия наиболее востребована и кому больше платят»? Вряд ли стоит выбирать будущую специальность, опираясь исключительно на размер зарплаты. Ведь профессионалам платят хорошо, независимо от IT-сферы, в которой они работают. Выбор лучше делать, опираясь на свои увлечения, навыки, склонности и опыт, подчеркнули в академии «ШАГ».

В организации добавили, что образование – это инвестиция и, чтобы деньги не были потрачены впустую, к выбору направления стоит подойти максимально тщательно. Есть ряд определяющих вопросов, ответив на которые можно лучше сориентироваться в учебных программах. Считаете ли вы себя творческой личностью? Нравится ли вам создавать что-то красивое? Если да, то стоит рассмотреть профессию дизайнера. Возможно, вы совсем не умеете рисовать, но, если есть вкус и стремление развиваться творчески, то овладеть практическими навыками будет несложно.

Если же вас увлекают алгоритмы, не прочь позаниматься математикой, любите шахматы, а в каждой картинке на экране видите единицы и нули, то вашим направлением, скорее всего, будет программирование или WEB-разработка, пояснили в академии.

«Если вы знакомы с цифровым миром на уровне пользователя, но хотите овладеть новой перспективной профессией, приходите в Компьютерную академию "ШАГ". Учиться никогда не поздно! Главное — желание! Нередки случаи, когда взрослый, состоявшийся в жизни человек, кардинально меняет профессиональную область и добивается успеха. А если вы молоды, азартны и мечтаете покорить мир, в компьютерной академии научат, как это сделать», - говорится в сообщении.

До 30 ноября 2021 года у граждан есть уникальная возможность поступить в академию, получить 20% скидку и подготовительные курсы в подарок. «Остались последние места осеннего набора 2021 года!» - добавили в академии.

Более подробную консультацию можно получить по телефону +7 (811) 229-64-40 или в чате в WhatsApp.

«Компьютерная Академия ШАГ»

Адрес:город Псков, Рижский проспект, 16, 2 этаж, помещения 217, 218;

Телефоны: 7 (8112) 296-440, +7 921 00-44-007

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Лицензия от «22» декабря 2020 года, номер 041186, выданная Департаментом образования город Москва.