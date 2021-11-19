Общество

Полугодовалого ребенка с диагнозом COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Пскове

Шестимесячного ребенка из Великих Лук госпитализировали с диагнозом COVID-19 в Псковскую областную инфекционную больницу. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Процент поражения пока не известен, сегодня специалисты проведут компьютерную томографию. За больным круглосуточно наблюдает медсестра. Диагноз матери пока не подтвержден, обследования еще продолжаются.

«В связи уже с четвертой волной, хотя даже сложно их считать, с очередным подъемом заболеваемости мы просто были вынуждены расшириться. Нагрузка на персонал, конечно, колоссально выросла, но другого выхода не было. Либо человеческая жизнь, либо физическая нагрузка», - сказал заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби.

Сегодня только в детском отделении инфекционной больницы с диагнозом коронавирус находятся 44 человека. Всего в учреждении проходят лечение 420 пациентов. Реанимация занята на 97%.