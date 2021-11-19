Общество

Качество обучения псковских курсантов обсудили с представителем УФСИН

Встреча начальника Псковского филиала академии ФСИН России Александра Сысоева с врио начальника УФСИН России по Псковской области Алексеем Емельяновым состоялась в учебном заведении. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере повышения качества подготовки сотрудников для уголовно-исполнительной системы, их профессионального совершенствования и роста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Взаимодействие образовательной организации с территориальным органом ФСИН России выражается не только в профессиональном и практическом обучении, но и проведении совместных мероприятий профилактической направленности, отметили в филиале академии. Реализуются мероприятия в рамках плана по противодействию коррупции и профилактике правонарушений среди личного состава вуза.

Руководство Псковского филиала академии и УФСИН России по Псковской области уверено, что работа в этом направлении будет крепнуть и развиваться, подчеркнули в вузе.

Алексей Емельянов, находясь на территории учебного заведения, посетил административные и жилые здания, ознакомился с организацией образовательного процесса, условиями проживания курсантов, материально-технической базой.