Новый пункт вакцинации от коронавируса откроют в торговом центре на Запсковье

Новый пункт вакцинации от коронавируса откроют в торговом центре «Рубин» на Запсковье. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Сделать прививку в ТЦ «Рубин» можно будет с воскресенья, 21 ноября, по следующему графику:
За прошедшие сутки в Псковской области 1 661 человек сделал первую прививку от коронавируса. Всего первым компонентом вакцины в регионе привились 217 142 человека. Полностью вакцинацию завершили в области 233 488 человек (+1 659).
Ревакцинировались в регионе за сутки 375 человек, всего - 18 169.
Использовали в области на данный момент 85,8% поступившей вакцины.