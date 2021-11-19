Общество

Новый пункт вакцинации от коронавируса откроют в торговом центре на Запсковье

Новый пункт вакцинации от коронавируса откроют в торговом центре «Рубин» на Запсковье. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«По многочисленным просьбам жителей Пскова открываем еще один пункт вакцинации от коронавируса на Запсковье. <...> Приходите, чтобы защитить свое здоровье от опасного заболевания», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Сделать прививку в ТЦ «Рубин» можно будет с воскресенья, 21 ноября, по следующему графику:

в будние дни – с 10:00 до 20:00,

в выходные – с 12:00 до 18:00.

За прошедшие сутки в Псковской области 1 661 человек сделал первую прививку от коронавируса. Всего первым компонентом вакцины в регионе привились 217 142 человека. Полностью вакцинацию завершили в области 233 488 человек (+1 659).

Ревакцинировались в регионе за сутки 375 человек, всего - 18 169.

Использовали в области на данный момент 85,8% поступившей вакцины.