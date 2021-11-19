Общество

Председатель печорской организации народа сето стала лауреатом премии «Гордость нации»

Председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк вошла в число победителей второй Всероссийской общественной премии «Гордость нации - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Решением конкурсной комиссии Хелью Маяк заняла второе место в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в пятницу, 19 ноября, в рамках второго Всероссийского форума «Народы России» на площадке центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

«Это больше внимание к маленькому народу сето. Мы рады, что не потерялись в такой огромной стране, как Россия. Подобное признание для нас очень важно и значимо, и это далеко не только моя заслуга», - подчеркнула Хелью Маяк по итогам церемонии. Она поблагодарила власти региона за всестороннюю поддержку, которая оказывается ее малочисленному народу.

Хелью Маяк также рассказала, что поездка в Москву для нее оказалась очень насыщенной. Помимо ряда культурных мероприятий состоялась встреча с руководством Федерального агентства по делам национальностей, представителями Общественной палаты Российской Федерации, где были затронуты вопросы этнокультурного развития, реализации государственной национальной политики, укрепления единства российской нации.

Всего на соискание премии в этом году было подано более 900 заявок из 85 регионов всех федеральных округов.

Напомним, что конкурс на соискание премии проводится Домом народов России в партнерстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Российского государственного Дома народного творчества имени Поленова, Информационного агентства ТАСС, Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Гильдии межэтнической журналистики.