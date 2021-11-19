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«Роскосмос» опубликовал фотографии самого продолжительного лунного затмения

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала фотографии нескольких фаз частного теневого затмения Луны, которое произошло 19 ноября.

Фото здесь и далее: «Роскосмос»

Фотографии сделал малый космический аппарат «Аист 2Д», созданный в РКЦ «Прогресс».

«Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но, чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют», - отметили в «Роскосмосе».

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Напомним, 19 ноября россияне могли увидеть самое продолжительное частное затмение Луны с XV века.