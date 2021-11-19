Общество

Два вида вакцины от COVID-19 будут представлены в новом прививочном пункте на Запсковье

Два вида вакцины от COVID-19 будут представлены в новом прививочном пункте в торговом центре «Рубин» в микрорайоне Запсковье города Пскова. Об этом сообщил представитель областного комитета по здравоохранению, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«Какие будут вакцины в "Рубине"? Только "Спутник V"?» - поинтересовалась псковичка.

«Как и в других пунктах: "Спутник V" и "Спутник Лайт"», - ответили в комитете.

Представитель областного комитета по здравоохранению напомнил, что «Спутник Лайт» используется для вакцинации переболевших коронавирусом пациентов (спустя 6 месяцев) или для ревакцинации.

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Сделать прививку в ТЦ «Рубин» можно с 21 ноября: в будние дни – с 10:00 до 20:00, в выходные – с 12:00 до 18:00.