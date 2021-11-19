Общество

Скончался народный артист России Валерий Гаркалин

В больнице на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин.

Валерий Гаркалин в фильме «Шахматная королева». Фото: kino-teatr.ru

Валерия Гаркалина госпитализировали в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Он поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких. Его состояние с каждым днем ухудшалось, он испытывал трудности с дыханием, пишет газета «Известия».

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%. Врачи оценили его состояние как критическое, после чего артиста перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Позднее пациента вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов, однако его состояние вновь ухудшилось. У артиста начался сепсис, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах, начались проблемы с сердцем и дыханием.

8 ноября сообщалось, что артиста экстренно прооперировали. Актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Валерий Гаркалин в разные годы работал в Театре Сатиры в Москве, театре кукол имени С. Образцова, в независимых театрах и был занят в антерпризах.

Широкому зрителю он известен по ролям в картинах «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Попса», «Жулики» и многим другим.