Общество

Борис Елкин поздравил транспортников с профессиональным праздником

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поздравил транспортников с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

«Сегодня профессиональный праздник транспортников! Людей, без которых наша жизнь уже не представляется возможной. Потому что практически каждая сфера жизнедеятельности так или иначе связана с транспортом. Благодаря ему развивается наша экономика, социальная сфера, связи между городами и регионами, улучшается качество жизни людей. И сама транспортная сфера стремительно развивается: идет модернизация и цифровизация транспорта, применяются экотехнологии, открываются новые возможности...» - отметил Борис Елкин.

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова поблагодарил всех работников транспорта за профессионализм, самоотдачу, знание своего дела и готовность идти вперед. «Успехов во всех начинаниях! Здоровья, счастья и благополучия!» - добавил Борис Елкин.