Общество

Новые синичники и птичьи кормушки вывесили в усадьбах «Михайловского»

«Синичкин день» вчера отметили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении рассказали, что по случаю праздника в мемориальных парках Михайловского, Петровского и Тригорского появилось 12 новых домиков-синичников и семь кормушек, сделанных накануне работниками музейного столярного цеха.

Как отметила главный хранитель лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, скворечники, синичники и кормушки в усадьбах, конечно, были и раньше. Новые же вывесили на подмену тем, которые пришли в негодность, прохудились или сильно обветшали. «Впрочем, гостям музея совсем не обязательно искать в парке кормушку, чтобы покормить пичуг, — отметила Галина Николаевна. — Сообразительные птицы в усадьбах людей не боятся и, особенно зимой, с удовольствием берут предложенное лакомство прямо с протянутой ладошки». Угощать синиц, поползней, гаичек и прочую «птичью мелочь» лучше нежареными семечками подсолнуха или тыквы, арахисовыми орешками; синицы, кроме того, очень любят несоленое сало.

Маленькие птички-гаички — бесстрашные и дружелюбные. Музей «Пушкинская деревня». Фото из социальной сети.

Также к музейному «Синичкиному дню» ведущий специалист отдела ремонта и реконструкции ландшафтных территорий Пушкинского заповедника Андрей Прокофьев подготовил и прочел коллегам — сотрудникам службы музейных лесов и парков — познавательную лекцию о птицах Пушкиногорья.

В музее напомнили, что «Синичкин день» — относительно молодой праздник, появившийся в отечественном календаре по инициативе Союза охраны птиц в России. Приурочен он к 12 ноября, когда по православной традиции поминают священномучеников Зиновия и Зиновию. «На Руси тот день еще называли днем Зиновия Синичника: считалось, что именно к этому времени синицы и другие птицы, остающиеся на зимовку в наших местах (щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели и другие), в предчувствии скорых холодов перебираются из лесов ближе к человеческому жилью», - отметили в музее. По ряду причин празднование «Синичкиного дня» в музее-заповеднике «Михайловское» в нынешнем году перенесли на более поздний срок.