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Общество

Архивисты рассказали о создании телевидения в Пскове

20.11.2021 14:00|ПсковКомментариев: 0

Государственный архив Псковской области в канун Всемирного дня телевидения, который отмечают 21 ноября, рассказал в социальных сетях о создании телевидения в Пскове.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решил построить так называемый малый телевизионный центр в Пскове в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 17 февраля 1958 года №638-р. «Точнее, в нескольких километрах от тогдашних границ Пскова. Это позднее город так разросся, что телецентр был плотно взят в кольцо многоквартирными домами», - отметили архивисты.

В планах строительство было намечено на 1958-1959 годы, сдача радиорелейной линии Псков - Валга — на 1959-1960 годы.

 

Архивисты обращают внимание на содержание документа: «За счет средств местного бюджета и долевого участия организаций и предприятий города Пскова». Размер долевого участия был определен Псковским ГК КПСС. И кроме того, было рекомендовано «руководителям областных отделов управлений, организаций и предприятий города Пскова совместно с общественными организациями обсудить вопрос о трудовом участии коллективов, организаций и предприятий в строительстве телецентра».

Как следует из решения исполкома Псковского областного Совета депутатов трудящихся «Об организации студии телевидения при Псковской областной редакции радиовещания», первым руководителем студии телевидения был назначен Геннадий Леднев.

Теги: #Государственный архив Псковской области #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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