Общество

Александр Козловский вручил призы победителям первого фестиваля талантов в Великих Луках

Сегодня, 20 ноября, в Великих Луках состоялась церемония награждения победителей первого фестиваля талантов в «Луки Парке». Призы вручил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, при поддержке которого 12 сентября состоялся фестиваль. Его участниками стали дети и молодежь из Великих Лук, Гдова, Порхова, Невеля и Новосокольников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Приветствуя участников церемонии награждения, Александр Козловский поблагодарил их за интерес к фестивалю и яркие номера. Депутат Госдумы отметил, что это мероприятие может стать ежегодным и, более того, проводиться несколько раз, например — весной и осенью.

Он напомнил о том, что инициаторами проведения фестиваля талантов стали молодые ребята из Великих Лук, которые помогали в его организации и проведении совместно с коллективом «Луки Парка».

В свою очередь директор «Луки Парка» Александр Терентьев выразил готовность вновь поддержать фестиваль и на регулярной основе предоставлять творческим личностям города и региона площадку для самовыражения.

Затем Александр Козловский и Александр Терентьев приступили к вручению наград победителям, которые были определены путем интернет-голосования в группе «Луки Парка» в соцсети «ВКонтакте». Так, лучшим в направлении «Творчество» был признан юный робототехник Матвей Копылов из Великих Лук, а в направлении «Художественное слово» – Дамиан Мисун (Великие Луки). Среди вокалистов в возрасте от 6 до 10 лет победительницей стала Александра Михайлова (Великие Луки), а среди участников в возрастной категории от 11 до 14 лет главный приз взяла Софья Петрова из Гдова. Лучшими вокалистами также были признаны великолучанка Мария Байкова (категория от 15 до 18 лет) и дуэт Елизаветы Шульцевой и Дмитрия Амосенкова из Великих Лук (категория от 18 лет).

В направлении «Хореография» наибольшее количество голосов набрали великолукские коллективы: образцовый хореографический коллектив «Жемчужина» (в возрастной категории до 14 лет) и народный коллектив «Мистерия» (в возрастной категории от 14 лет). Также дипломы участников фестиваля талантов в ходе церемонии награждения были вручены юным великолучанкам Алине и Дарине Стрекаловским.

Напомним, что идея фестиваля талантов зародилась этим летом — во время встреч депутата Александра Козловского с активной молодежью Великих Лук. Он поддержал инициативу Екатерины Жуковой, Кирилла Иванова и Варвары Никитиной. С предложением сделать площадкой фестиваля «Луки Парк» парламентарий обратился к руководителю «Луки Парка» Александру Терентьеву. «Таким образом, совместными усилиями удалось организовать первый уличный фестиваль талантов, который может стать ежегодным», - добавили в пресс-службе.