Общество

Более 1000 новых мест введут в школах Пскова в 2022 году

1350 новых мест введут в школах Пскова в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщил представитель областного комитета по образованию, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора о строительстве новых школ в Пскове.

«В 2022 году в рамках национального проекта "Образование" будет введено 1350 новых мест в общеобразовательных учреждениях города Пскова. Администрацией Пскова запланировано строительство двух школ в районе Завеличье (деревня Борисовичи)» - отметили в комитете.

Земельные участки под строительство определяются в том числе с учетом инфраструктуры, добавил представитель областного комитета по образованию.