Общество

Шесть псковских управленцев вышли в финал двух треков конкурса «Лидеры России»

Региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» для Северо-Западного федерального округа стартовали в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Псковскую область представляют шесть конкурсантов.

В треке «Бизнес и промышленность» в финал вышел Александр Щапов, а в треке «Государственное управление» — Ольга Качнова, Сергей Ледовой, Валерий Никин, Ольга Степанова и Валерий Тюменцев.

«Конкурс становится все популярнее, особенно среди молодых управленцев. В этом году в Северо-Западном федеральном округе подали заявки на участие в треках „Государственное управление“ и „Бизнес и промышленность“ почти девять тысяч человек. Рад приветствовать участников регионального финала, продемонстрировавших незаурядные способности, профессионализм, компетентность и волю к победе, и пожелать вам новых интересных встреч, успехов и достижений в труде на благо нашей Родины», — отметил в обращении к финалистам полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Всего финалистами, которые успешно прошли отборочный этап и контрольное тестирование, стали 260 конкурсантов СЗФО. Профиль участников, прошедших в финал, озвучил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Очень радует, что каждый год в большое сообщество лидеров присоединяются новые, очень интересные и разносторонние руководители. Финал объединил управленцев разных уровней — 68 руководителей среднего звена, 73 руководителя высшего звена, 21 главу организаций. В этом сезоне 89 финалистов из СЗФО имеют два и более высших образований, 25 человек являются кандидатами наук, 9 финалистов получили степень MBA», — пояснил он.

В финальных испытаниях конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал.

По результатам испытаний будут определены победители, которые отправятся в суперфинал конкурса и получат образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов РФ и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).

Отметим, что автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она нацелена на формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.