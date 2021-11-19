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Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента региональной ТПП

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента Торгово-промышленной палаты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Владимир Анатольевич возглавляет ТПП Псковской области с 1994 года, - отметил Игорь Иванов. - И все это время мы находимся с ним в тесном взаимодействии. Нас связывают не только соседские отношения (ТПП располагается в здании Псковского облсовпрофа), но и дружеские, профессиональные связи. Сегодня ТПП объединяет 275 членских организаций. И в большинстве из них присутствуют профсоюзные организации. Наши направления деятельности в этих организациях дополняют друг друга, и вместе нам удается решить больше проблем. В это непростое время удалось сохранить рабочие места и достойный уровень заработных плат работников на многих предприятиях региона, помочь бизнесу решить различные вопросы».

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Председатель облсовпрофа подчеркнул, что под руководством Владимира Зубова Торгово-промышленная палата Псковской области заняла крепкие ведущие позиции на Северо-Западе, стала важным институтом в развитии бизнеса. «Его вклад в развитие внутреннего туризма, программ приграничного сотрудничества, поддержку бизнеса в сложное время пандемии сложно переоценить», - подчеркнул он.

«От всего профсоюзного сообщества Псковской области хочу поздравить Владимира Анатольевича с избранием на очередной пятилетний период. Пожелать энтузиазма, неугасаемой энергии, надежных партнеров в его нелегком труде. Конечно, здоровья и благополучия», – пожелал Игорь Иванов.

Напомним, 19 ноября состоялся IV съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области. Обсудив отчеты и доклады, делегаты съезда единогласно избрали Владимира Зубова президентом организации на следующие 5 лет.