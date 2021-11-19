Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента региональной ТПП

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с переизбранием на пост президента Торгово-промышленной палаты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Председатель облсовпрофа подчеркнул, что под руководством Владимира Зубова Торгово-промышленная палата Псковской области заняла крепкие ведущие позиции на Северо-Западе, стала важным институтом в развитии бизнеса. «Его вклад в развитие внутреннего туризма, программ приграничного сотрудничества, поддержку бизнеса в сложное время пандемии сложно переоценить», - подчеркнул он.
«От всего профсоюзного сообщества Псковской области хочу поздравить Владимира Анатольевича с избранием на очередной пятилетний период. Пожелать энтузиазма, неугасаемой энергии, надежных партнеров в его нелегком труде. Конечно, здоровья и благополучия», – пожелал Игорь Иванов.
Напомним, 19 ноября состоялся IV съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области. Обсудив отчеты и доклады, делегаты съезда единогласно избрали Владимира Зубова президентом организации на следующие 5 лет.