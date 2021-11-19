Михаил Ведерников поблагодарил работников транспорта за профессионализм

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников транспорта с профессиональным праздником в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«В нашей стране, где расстояния измеряются сотнями и тысячами километров, это особенно важная отрасль, - отметил он. - От ее эффективной работы напрямую зависит состояние экономики и социальной сферы, а также качество жизни каждого человека. Приятно отметить, что в Псковской области транспорт динамично развивается: приводятся в порядок дороги, увеличивается сеть авиамаршрутов нашего аэропорта, обеспечивается эффективность железнодорожного транспорта, повышается безопасность и комфорт все основных транспортных объектов. Эта работа приносит свои плоды благодаря неравнодушию и профессионализму наших транспортников».