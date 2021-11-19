Общество

1140-й артиллерийский полк 76-й дивизии ВДВ отметил 103-ю годовщину со дня образования

Сегодня, 20 ноября, один из старейших артиллерийских полков Воздушно-десантных войск - 1140-й гвардейский дважды Краснознаменный артиллерийский полк 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ - празднует 103-ю годовщину со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев вручил командиру части поздравительный адрес главы областного центра и подарок. Он поздравил ветеранов и военнослужащих подразделения с праздником и поблагодарил за добросовестную службу.

После завершения торжественной части участники мероприятия возложили цветы к бюстам павших героев-артиллеристов, почтив их память.