Общество

Александр Котов: Налоги – основа финансовой стабильности страны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Уважаемые сотрудники и ветераны управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации», - сказал Александр Котов.

Он также добавил, что налоговая служба является одним из ключевых элементов системы государственного управления. Благодаря эффективной деятельности ведомства налоговые платежи регулярно поступают в бюджеты всех уровней, что дает государству возможность выплачивать пенсии и пособия, строить школы и больницы, развивать промышленность и поддерживать аграриев, реализовывать социальные программы и культурные проекты.

«Налоги – основа финансовой стабильности страны, и это понимают сами граждане: с каждым годом растет правовая грамотность и ответственность налогоплательщиков. Большей собираемости налогов способствует клиентоориентированность Федеральной налоговой службы, активное внедрение цифровых технологий сделало процедуру расчёта и взимания понятной и удобной», - подчеркнул председатель Псковского областного Собрания.

Александр Котов поблагодарил сотрудников налоговых органов Псковской области за высокий профессионализм, готовность постоянно совершенствоваться и умение эффективно решать самые сложные задачи.

«От всей души желаю вам здоровья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях!» - заключил он.