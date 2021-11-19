Общество

Псковский губернатор поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников налоговых органов за профессионализм и внимание к людям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Перед сотрудниками налоговой службы стоят непростые и ответственные задачи. От результатов вашей работы зависит формирование областного и федерального бюджетов, финансовое обеспечение государственных и муниципальных учреждений, повышение налоговой грамотности граждан и, конечно, развитие экономики», - сказал губернатор.

В налоговых органах Псковской области трудятся высокопрофессиональные и целеустремленные специалисты, которые уверенно стоят на страже государственных интересов, подчеркнул глава региона.

«Благодарю вас за ответственность, постоянное совершенствование своей работы, внедрение цифровых сервисов и современных технологий, а также за внимание к людям. Выражаю слова признательности ветеранам службы, которые создали фундамент работы налоговых органов и сегодня передают накопленные знания своим преемникам», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что высокая компетентность, добросовестность и опыт работников налоговой службы будут и впредь способствовать выполнению поставленных перед ведомством задач и повышать благосостояние жителей Псковской области.

Он пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, стабильной и плодотворной работы на благо региона и страны.