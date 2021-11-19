Общество

Борис Елкин поблагодарил работников налоговых органов за грамотный подход к делу

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поблагодарил сотрудников налоговой службы за грамотных подход к делу и профессионализм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов! От имени администрации города Пскова сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации», - сказал Борис Елкин.

Налоговая служба – это важнейшее звено российской финансовой системы, которое обеспечивает соблюдение законодательства и своевременное пополнение бюджетов всех уровней, защиту интересов государства и общества, подчеркнул он.

«Благодаря вашему высокому профессионализму, компетентности, нацеленности на достижение позитивных результатов, целеустремленности и грамотному подходу к делу на территории нашего города создается благоприятный налоговый климат, эффективно формируются финансовые ресурсы Пскова, увеличивается количество добросовестных налогоплательщиков, которые ответственно выполняют свой гражданский долг перед государством», - добавил сити-менеджер.

Борис Елкин отметил, что усилия сотрудников налоговой службы развитию экономики города Пскова, повышению качества жизни земляков.

«Желаю всем работникам налоговой службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в работе на благо Отечества», - заключил он.