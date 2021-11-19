Общество

Псковский педагог выступила на международной научной конференции

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А Римского-Корсакова Ксения Удовик выступила на международной научной студенческой конференции РАМ имени Гнесиных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А Римского-Корсакова

Ксения Удовик выступила в секции «Современные стратегии в культуре и искусстве» с докладом «Советские мультфильмы сегодня: "Щелкунчик" П. И. Чайковского». Представленный материал – часть изучаемого молодым музыковедом направления: использование классической музыки в кинематографе и мультипликации.

«Интерес к изучению данной тематики возник отчасти благодаря разительным отличиям двух поколений детей: советского и поколения "Альфа". В докладе были рассмотрены признаки адаптации классической музыки в мультфильме Бориса Степанцева для этих категорий детей, а также вопросы визуализации, которая приближена к реальному замыслу произведения», - добавили в пресс-службе.

В конференции приняли участие студенты и аспиранты ведущих музыкальных вузов страны. По материалам конференции планируют издать сборник.