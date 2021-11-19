Общество

Россияне выбрали самые благородные профессии 2021 года

В открытом опросе россияне выбрали три самые благородные профессии этого года. Результаты опроса Псковской Ленте Новостей предоставили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Главные герои ковидного времени — врачи и медицинские сестры. Каждый четвертый россиянин считает труд представителей различных медицинских специальностей самым благородным в наши дни.

Для 14% такой профессией является учитель или воспитатель, для 8% — рабочие специальности. По 3% респондентов считают самыми самоотверженными спасателей и пожарных, по 2% — военнослужащих, инженеров и волонтеров. Попали в рейтинг и дворники с 2% голосов. 8% россиян считают, что в любой профессии есть благородные, нравственные и самоотверженные люди.

Среди других благородных профессий россияне называли пилотов, библиотекарей, водителей, правозащитников, кинологов, курьеров, охранников, продавцов, священников и социальных работников (20%).



Женщины почти вдвое чаще мужчин считают самым благородным труд медиков: 32% и 17% соответственно. А мужчины втрое чаще женщин называли представителей рабочих профессий: 13% и 3% соответственно.



По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным год назад, россияне стали чаще называть благородной профессию учителя. «Видимо, переосмыслив периоды школьного дистанта (10% год назад и 14% сейчас)», - отметили в сервисе.

А к курьерскому труду многие уже привыкли, считают в SuperJob. Сейчас работу сотрудников сервисов доставок самоотверженной считают единицы. А вот нехватка рабочих в сфере строительства и производства привела к тому, что их труд стали чаще называть благородным и честным (3% в 2020 году и 8% в 2021 году), отметили в пресс-службе сервиса.