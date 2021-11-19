Общество

Десятидневные новогодние каникулы считают оптимальными 35% россиян — опрос

Отдыхать в Новый год меньше 10 дней, утвержденных правительством, готовы 40% россиян, еще 6% признались, что могут обойтись вообще без отдыха. Такие результаты опроса Псковской Ленте Новостей приводит сервис по поиску работы Superjob.

Среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул 7 дней. Отдыхать в новогодние каникулы от 1 до 3 дней готовы 16% опрошенных. От 4 до 6 дней каникул хватит 13% россиян.

За неделю новогодних каникул проголосовали 7% респондентов, за 8—9 дней — 4%. 35% россиян устраивают утвержденные 10 дней новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Отдыхать на новый год от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% и 30% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы в две недели: 10% и 5% соответственно.