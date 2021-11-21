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Общество

Юрий Алексеев: Оккупация региона не изучена на должном уровне

22.11.2021 12:46|ПсковКомментариев: 0

Изучение трагической судьбы и установление мест захоронений советских военнопленных и мирных жителей, пострадавших от злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их пособников, – одно из важнейших направлений в сохранении исторической памяти. Высоких результатов в этом добился созданный в 2014 году фонд «Достоверная история». Директор фонда, известный псковский журналист, автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев рассказал Псковской Ленте Новостей о проводимой в этом направлении работе.

 

Юрий Алексеев

- Юрий Владимирович, какую работу по поиску фактов злодеяний против мирного населения и советских военнопленных в период Великой Отечественной войны проводил фонд «Достоверная история»? Сказались ли на этой работе ограничения из-за пандемии?

- Моя работа по поиску фактов злодеяний против мирного населения и советских военнопленных началась еще в фонде «Историческая память» с Александром Дюковым и Владимиром Симиндеем в 2009 году. Мы занимались документальным поиском, проводили большое количество научных конференций с участием международных исследователей и в Таллине, и в Риге, и Львове, и на Поклонной Горе, и в Пскове. Кроме того, организовывали различные выставки в содружестве с учеными из Латвии, Эстонии, Германии, Англии, посвященные этой теме.

Затем я пришел к выводу, что для более оперативной работы нужно организовать и зарегистрировать юридическое лицо, свой фонд, поскольку основная масса документов относилась к Псковской области. Так, в 2014 году был зарегистрирован фонд «Достоверная история». При этом я продолжаю работать в тесном взаимодействии с фондом «Историческая память».

В 2018 году нашу работу оценили на международном уровне, я выступал с большим докладом на крупной международной конференции по изучению злодеяний в отношении мирного населения и военнопленных в Берлине – в германо-российском музее «Берлин-Карлсхорст».

Для поиска и изучения мест злодеяний работаем не только с архивными документами, но и выкупаем немецкие аэрофотосъемки. В начале нашей работы это было дорогостоящее удовольствие. Раньше цена составляла 100 долларов, сейчас – в районе 3 тысяч рублей, можно найти и дешевле, и дороже.

И желательно выкупать несколько аэрофотосъемок одного и того же места, сделанных в разные годы (1941-й, 1942-й, 1943-й) и в разное время года, чтобы понять динамику происходивших процессов.

В процессе подготовки к проекту «Без срока давности» в конце 2019-го – начале 2020-го мы выкупили почти 30 аэрофотосъемок тех мест, где, по нашему предположению, могли производиться расстрелы. И подняли все архивные документы, которые были в нашем распоряжении (протоколы допросов и прочее).

Раскопки в Глотах. Фотографии здесь и далее предоставлены Юрием Алексеевым

Когда проект «Без срока давности» начал действовать в Псковской области, мы предложили четыре локации, которые было необходимо исследовать: Моглинский лагерь, возле деревни Андрохново (веревочный парк), салотопка и Глоты. Ранее было известно, что на территории Моглинского концлагеря, веревочного парка и салотопки могли находится захоронения. Но обнаружение захоронения в Глотах – это результат работы фонда «Достоверная история».

Поисковая экспедиция «Долина» из Великого Новгорода в Глотах

По результатам раскопок, которые начались в июне 2020 года, все четыре локации показали результат. На территории бывшего Моглинского лагеря нашли останки 51 человека: захоронение военнопленных 1941 года и захоронение расстрелянных гражданских. В веревочном парке нашли захоронение 43 мирных жителей и место сожжения трупов, на территории салотопки – захоронение порядка 20 мирных граждан. В Глотах нашли захоронение около 80 человек: останки, в основном, женщин и детей.

Раскопки в Глотах

Подозреваем, что в Глотах есть еще два подобных захоронения. Территорию, где могли находиться захоронения, серьезно изучали: проходили с щупами, с металлоискателями. После нас в 2021 году приезжала поисковая экспедиция «Долина» из Великого Новгорода во главе с руководителем Игорем Неофитовым. Поисковики исследовали все, что могли. Но не нашли остальные захоронения. В итоге мы пришли к выводу, что оставшиеся два захоронения остались под дорогой. Во время войны дорога в том месте была гораздо уже, предназначалась для телег, а расстрелы, скорее всего, производились возле дороги. И захоронения из-за расширения дороги в советское время ушли под нее.

Раскопки 2020 года в рамках проекта «Без срока давности» оказались успешными. То, что все четыре локации дали результат, считаю нашим большим достижением. Раскопками на высоком уровне занимались военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Северо-Западного военного округа Минобороны.

В 2021 году фонд «Достоверная история» оказал небольшую помощь в работе с документами в рамках раскопок захоронения мирных жителей возле деревни Борки Невельского района.

Для организации работы по поиску новых мест захоронений убитых оккупантами мирных граждан в окрестностях Пскова необходимы немецкие архивные документы, которые находятся в Москве и немецком Фрайбурге. В связи с пандемией эта работа пока приостановлена.

Стоит подчеркнуть, что процессы, которые происходили во время оккупации региона и Пскова, не изучены на должном уровне. Всегда, когда выступаю перед студентами, призываю их заниматься этим. Можно найти уникальные данные! Остальные исторические темы уже «обнюхали».

Раскопки возле салотопки

- Юрий Владимирович, вы долгое время добивались установки на месте концлагеря в Моглино памятного знака, также предлагали сделать в районе деревни Моглино мемориал, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны мирным жителям. Недавно в СМИ представили визуализацию мемориала жертвам нацистов в Моглино. Проект победил на всероссийском конкурсе «Без срока давности. Минута молчания». Как оцениваете представленную визуализацию мемориала?

- Я был участником конкурсной комиссии. И, честно говоря, представленные проекты мне не понравились. Считаю, что мемориал не должен быть вынесен в другое место, за три километра от места, где находился сам лагерь. Возможность построить мемориал на месте Моглинского концлагеря есть. Да, она сложная. Часть территории лагеря занимает лесопилка. Но мы нашли вариант, как решить этот вопрос. Я вижу мемориал именно на месте концлагеря. По моему мнению, очень важно, чтобы люди соприкасалась с историей места.

- Вы стали инициатором придания территории концлагеря «Шталаг 372», располагавшегося в районе улицы Юбилейной в Пскове, охранного статуса достопамятного места. В этом году комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области утвердил границы территории выявленного объекта культурного наследия. Когда эту территорию официально признают таким объектом?

- Напомню, чтобы сохранить территорию «Шталага 372» от застройки в Генеральный план Пскова ввели специальные «мемориальные зоны», которые перекрыли территорию лагеря. Затем приняли решение передать эту территорию под охрану государства. В прошлом году я подал документы, чтобы территорию «Шталага» признали достопамятным местом. Историческую экспертизу, которая в научном смысле оказалась довольно объемной и трудной, провела самый опытный псковский эксперт Ирина Борисовна Голубева. Сейчас все документы находятся в областном комитете по охране культурного наследия.

Сотрудники комитета заканчивают юридическую экспертизу. Думаю, в ближайшее время «Шталаг-372» официально признают объектом культурного наследия. Большую помощь оказали и председатель комитета Вадим Анатольевич Нэдик, и Ирина Борисовна Голубева. Нашли понимание и с городскими властями. Надеюсь, в этом году приказ по «Шталагу» будет.

Раскопки в Моглино

- Фонд «Достоверная история» стремился к мемориализации территории концлагеря «Шталаг-372». В этом году обучающиеся детского технопарка «Кванториум Псков» по предложению администрации Пскова разработали концепцию мемориального парка. Достойна ли, по вашему мнению, представленная концепция для реализации? Есть ли другие варианты?

- У меня есть свой вариант. Конечно, хотелось бы, чтобы и его рассмотрели. Конечно, дети молодцы, что работают и задумываются над этим. Но нужно организовать конкурс с участием профессиональных, грамотных и опытных архитекторов, рассмотреть все поступившие предложения, обсудить их на высоком уровне.

Раскопки возле деревни Андрохново

- Юрий Владимирович, вы – один из инициаторов создания в Пскове музея оккупации. Высказывалась идея о том, что музей может разместиться в подвале дома №3 на улице Ленина, где ранее находился псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности, включая отдел гестапо. На каком этапе реализация этого проекта?

- Это помещение выкуплено, передано в областной комитет по управлению государственным имуществом и в оперативное управление госархива. И мной был представлен проект экспозиции музея.

Раскопки возле салотопки

- Каким вы видите наполнение данного музея? Что будет включать в себя экспозиция?

- В основном, это порядка 1000 документов, около 1000 фотографий. Что будет в итоге, покажет время. Все зависит от полноты налитого стакана: сколько будет денег на экспозицию, такой она и будет. На самом деле, все можно очень интересно сделать, включая дополненную реальность. Планов громадье.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #Великая Отечественная война #Достоверная история
Источник: Псковская Лента Новостей
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