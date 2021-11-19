Общество

Приставы заставили великолукскую организацию оплатить полумиллионный долг

Руководитель великолукской компании автомобильного грузового транспорта оплатил 520 тысяч рублей задолженности, чтобы избежать исполнительского сбора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В ОСП города Великие Луки на исполнении находилось исполнительное производство в отношении юридического лица о взыскании задолженности имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В рамках данного исполнительного производства пристав внес постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или другой кредитной организации.

На приеме у судебного пристава руководитель должника-организации ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства.

Также руководителя предупредили о взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения требований исполнительного документа в срок для добровольного исполнения. Так, ему бы пришлось заплатить 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 10 тысяч рублей. Он не стал дожидаться применения дальнейших мер и погасил задолженность.