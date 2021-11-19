Студент из Дедовичского района в прошел в финал всероссийского марафона «АгроПрофи»

Студент-ветеринар из Дедовичского района прошел в финал всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи». Об этом сообщает районная газета «Коммуна».
Фото здесь и далее: районная газета «Коммуна»
Кирилл Михайлов учится в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Он прошел второй этап марафона, набрав в открытом голосовании необходимое количество голосов — 856.
Студент участвует в номинации «ВетПрофи» - направление подготовки «Ветеринария» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Финал пройдет в декабре в Москве. Формат проведения определят с учетом эпидемиологической обстановки.