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Общество

Студент из Дедовичского района в прошел в финал всероссийского марафона «АгроПрофи»

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Студент-ветеринар из Дедовичского района прошел в финал всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи». Об этом сообщает районная газета «Коммуна». Фото здесь и далее: районная газета «Коммуна» Кирилл Михайлов учится в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Он прошел второй этап марафона, набрав в открытом голосовании необходимое количество голосов — 856. Студент участвует в номинации «ВетПрофи» - направление подготовки «Ветеринария» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Финал пройдет в декабре в Москве. Формат проведения определят с учетом эпидемиологической обстановки.