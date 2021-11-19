Общество

В Гдовском районе начали осваивать новые профессии

Новые профессии, востребованные на рыбке труда, освоили жители Гдовского района. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«Специалисты районного Центра занятости населения не только стараются трудоустроить граждан, найти подходящее дело тем, кто потерял работу, но и направляют на учебу. Делается это в рамках программы содействия занятости населения. С начала года такой возможностью воспользовались 26 человек», - говорится в сообщении.

Директор центра Людмила Коровина рассказала, что больше сех повышали квалификацию операторы котельных. 22 мужчины из Гдова и района прошли переобучение по этому направлению.

«По-прежнему большой спрос остается на профессию водителя. Две безработные женщины отучились у нас на парикмахера и секретаря со знанием делопроизводства. Теперь они с успехом работают по своей специальности», — отметила Людмила Коровина.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» 20 человек обучились новым, современным профессиям: SMM-специалист, современный педагог иностранного языка и другие.

В Центре занятости надеются, что все они будут востребованы на рынке труда и в скором времени безработных в районе станет меньше.