Общество

До +4 градусов ожидается на этой неделе в регионах Северо-Запада

Северо-Запад в начале недели окажется в области антициклона, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Поэтому небольшой снег возможен только местами, но будет холодно, и даже на юго-западе днем столбики термометров не поднимутся выше 0…-5 градусов. А во второй половине периода новый циклон принесет сюда очередную порцию осадков и атлантического тепла, так что дневная температура повысится до -1…+4 градусов», - говорится в сообщении.

По данным Псковского гидрометцентра, сегодня днем в Псковской области ожидается -1...+1 градус. Синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Ветер прогнозируют северных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.