Общество

Аналитики назвали вакансии, для которых требуется чувство юмора и знание мемов

В ряде вакансий, размещенных на данный момент на крупнейшей российской онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников hh.ru, необходимы знание мемов и готовность на зиму уехать с работодателем в Таиланд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С сентября по ноябрь в России было размещено более 2 000 вакансий для сотрудников, которые задействованы в подготовке и продвижении видеоконтента – это журналисты, ведущие, продюсеры, редакторы, операторы, монтажеры, технические специалисты и блогеры. Больше половины всех вакансий (57%) размещено в Москве, на втором месте Санкт-Петербург (11%), третье место разделили Республика Татарстан и Краснодарский край (по 3%). Причем 10% всех вакансий предполагают удаленный формат работы.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях – 55 000 рублей, при том многое зависит от должности, опыта и региона, и зачастую работодатели не всегда указывают конкретную сумму в вакансии, предпочитая обсуждать ее с кандидатом уже на собеседовании.

«Интересно, что специалисты, умеющие создавать интересный видеоконтент сейчас становятся все более востребованными - только за последний год количество вакансий для них увеличилось вдвое. Сегодня сотрудникам легче выбрать формат, который им больше по душе – можно работать в новостной программе на телеканале или готовить деловое ток-шоу, а можно продюсировать или вести ютуб-канал, свой собственный или уже известный», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

В вакансиях для корреспондентов среди требований чаще всего можно встретить наличие высшего образования и опыт работы в журналистике, отличное знание русского языка и грамотную речь, отличные коммуникативные навыки, способность в сжатые сроки разобраться в любой теме и готовность к командировкам. Владение английским, или другим иностранным языком будет преимуществом. Например, корреспонденту со знанием арабского в Москве предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Для корреспондента ток-шоу важно разбираться в российском шоу-бизнесе и быть готовым к ненормированному рабочему дню (зарплата от 65 тысяч рублей, Москва).

Редакторам, помимо безупречной грамотности, важно умение ориентироваться в новостном потоке и быть в курсе повестки дня. Если же речь идет о шеф-редакторе популярного ютуб-шоу, то здесь ценится чувство юмора и знание мемов (зарплата от 80 тысяч рублей на руки, удаленная работа). Для продюсеров ценны креативность, доброжелательность, умение работать в команде и отличные организаторские способности, а также ответственность и способность к интенсивной работе.

Одни из самых высоких зарплат в этой сфере работодатели готовы предлагать специалистам по работе с рекламодателями – например, менеджер по работе с клиентами (тв-продакшен) в Москве может зарабатывать от 200 до 500 тысяч рублей, а также программистам и техническим специалистам. Например, senior 2-D animator может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей.

А среди необычных вакансий с удаленным графиком работы - вакансия личного ассистента известного блогера с зарплатой от 80 000 рублей на руки. Среди задач сотрудника – личные поручения, заказ продуктов и услуг, редактирование фотографий и монтаж видео. Нужно быть готовым несколько раз в неделю встречаться в Москве и проводить зиму с работодателем в Таиланде.