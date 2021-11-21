Общество

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

На сегодняшний день открыты следующие вакансии:

ведущий инженер отдела капитального строительства;

специалист системы менеджмента качества;

бухгалтер по учету основных средств;

экономист;

экономист-финансист;

начальник газовой службы;

начальник отдела информационных систем;

техник-программист;

инженер-метролог;

инженер-технолог;

слесарь-ремонтник;

техник по очистке фильтров;

электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования;

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

слесарь КИПиА;

инженер КИПиА;

аппаратчик (оператор производственной линии);

слесарь-сантехник;

уборщик производственных помещений.

«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, возможность карьерного роста, а также комфортные и безопасные условия труда.

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