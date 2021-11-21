Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.
На сегодняшний день открыты следующие вакансии:
- ведущий инженер отдела капитального строительства;
- специалист системы менеджмента качества;
- бухгалтер по учету основных средств;
- экономист;
- экономист-финансист;
- начальник газовой службы;
- начальник отдела информационных систем;
- техник-программист;
- инженер-метролог;
- инженер-технолог;
- слесарь-ремонтник;
- техник по очистке фильтров;
- электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования;
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
- слесарь КИПиА;
- инженер КИПиА;
- аппаратчик (оператор производственной линии);
- слесарь-сантехник;
- уборщик производственных помещений.
«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, возможность карьерного роста, а также комфортные и безопасные условия труда.
Контактная информация:
- Юлия Керман, специалист по подбору персонала, +7 (911) 880 11 58;
- hr.tp@titan-group.ru;
- 8(8112)33-30-99 (доб. 2542);
- офис: Псков, улица Ленина, дом 17, кабинет 304.