Общество

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников в СМИ

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете на упоминание национальности преступника в СМИ. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — цитирует РИА Новости содержание документа.

Автором инициативы стал председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

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Чеченские депутаты считают, что оглашение и распространение таких данных оскорбляет национальные и религиозные чувства «честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — говорится в пояснительной записке.