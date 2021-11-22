Общество

Названа средняя зарплата педиатра в Пскове

На 11 тысяч рублей больше предлагают педиатрам в регионах СЗФО, чем в среднем по стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики сервиса рассказали, что с начала 2021 года в России было открыто почти 12 тысяч вакансий для педиатров, это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. На одну вакансию педиатра сегодня приходится всего 0,8 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров в медицинской сфере в целом по стране, в частности, в регионах СЗФО, отмечается в исследовании hh.ru.

На Северо-Западе России в этом году было открыто около 1 300 предложений о работе для педиатров. Средняя предлагаемая зарплата по стране, согласно данным за январь-ноябрь, составляет 48 300 рублей, в среднем по СЗФО — около 60 000 рублей, максимальные зарплаты для педиатров в СЗФО стартуют от 120 000 рублей.

В регионах СЗФО больше всего готовы платить педиатрам в Нарьян-Маре (от 85 000 рублей) и Ленобласти, Мурманске (от 65 000 в каждом регионе). В Пскове средняя предлагаемая зарплата — 60 тысяч рублей.