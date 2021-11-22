Общество

Порядок заготовки дров, грибов и новогодних елей объединят в одном областном законе

Проект закона «Об отдельных вопросах в области лесных отношений в Псковской области» рассмотрят депутаты на предстоящей сессии регионального парламента. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект разработал областной комитет по природным ресурсам и экологии в целях объединения в один закон всех правовых норм, регулирующих вопросы в сфере лесных отношений.

«Принимая новый закон, мы признаем утратившими силу более десятка действующих сейчас законодательных актов области – очевидно, что для пользователей, прежде всего, обычных граждан, гораздо удобнее, когда все правовые нормы в сфере лесных отношений будут собраны в одном документе», - прокомментировал законопроект член комитета по экономической промышленности, АПК, экологии и природопользованию, председатель областной ассоциации лесопромышленников Геннадий Григорьев.

Законопроект, как отметил депутат, не содержит принципиально новых положений – порядок и нормативы заготовки гражданами для собственных нужд древесины, лекарственных растений, пищевых и недревесных лесных ресурсов не меняются. Прежним остается и порядок заготовки елей для новогодних праздников.

Предварительное обсуждение законопроекта пройдет на заседании комитета по экономической промышленности, АПК, экологии и природопользованию.